В Шхеме в результате взрыва убит один из лидеров террористической группировки "Львиное логово"

В ночь на воскресенье, 23 октября, в результате взрыва в Шхеме был убит Тамар аль-Килани – один из лидеров террористической группировки "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово").

Обстоятельства уточняются. В социальных сетях обсуждаются, в основном, две версии: взрыв бомбы, установленной на мотоцикл, аль-Килани агентами израильских спецслужб, или атака израильского беспилотника. Однако не исключено, что аль-Килани был ликвидирован палестинскими спецслужбами или стал жертвой случайного взрыва при транспортировке взрывного устройства.

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Руководство "Арин аль-Асуд" объявило, что аль-Килани был взорван "оккупантами", которые установили на его мотоцикл взрывное устройство.

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Террористическая группировка "Арин аль-Асуд" ("Львиное логово") заявила о своем создании в сентябре 2022 года. Основана она была в Шхеме бывшими боевиками ФАТХа, при активном содействии ХАМАСа, и объединяет сотни молодых боевиков, не готовых подчиняться палестинской администрации. О создании группировки было заявлено вскоре после столкновений в Шхеме между спецслужбами ПА и группами боевиков, которые протестовали против задержания и помещения в тюрьму Иерихона одного из лидеров ХАМАСа на Западном берегу Мусаба аш-Штайэ и командира боевиков ХАМАСа в регионе Мухаммада Табилы, которых разыскивали израильские спецслужбы. Исламисты требовали их немедленного освобождения, заявляя, что администрация ПА действует в интересах "оккупантов". Многое указывает на то, что "Львиное логово" – это по сути новая группировка ХАМАСа на Западном берегу, декларирующая свою независимость от ФАТХа.

Боевики этой группировки взяли на себя ответственность за обстрел 11 октября военнослужащих ЦАХАЛа на перекрестке Ганот, недалеко от поселка Шавей Шомрон, в результате которого был убит 21-летний старший сержант Идо Барух, служивший в разведке бригады "Гивати". Они угрожают новыми атаками.

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В арабских СМИ, в публикациях о том, каким образом возникла эта группировка, упоминается операция ЦАХАЛа в ночь на 25 сентября 2022 года, в ходе которой был открыт огонь по вооруженным боевикам, ехавшим на автомобиле и мотоцикле. Тогда в районе Аль-Таабун (Шхем) был убит 22-летний боевик Саид аль-Куни. Именно его вскоре назвали "мучеником-львом". В социальных сетях стали звучать клятвы отомстить за него, а вскоре в Шхеме было объявлено о создании новой группировки "Львиное логово".

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Многие сравнивают эту шхемскую группировку с "Дженинскими бригадами", которые тоже не подчиняются ФАТХу, хотя и не декларируют прямую связь ни с ХАМАСом, ни с "Исламскими джихадом".

Молодые боевики, многие из которых родились уже после операции ЦАХАЛа "Защитная стена" (март-май 2002 года), не хотят подчиняться никакому "политическому" руководству.