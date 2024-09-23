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Ближний Восток

Минздрав Ливана: в результате ударов ЦАХАЛа сегодня погибли не менее 50 ливанцев

время публикации: 23 сентября 2024 г., 14:12 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 14:17
Минздрав Ливана: в результате ударов ЦАХАЛа сегодня погибли не менее 50 ливанцев
AP Photo/Hussein Malla

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что сегодня, 23 сентября, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям на юге и на востоке страны были убиты не менее 50 человек.

В больницы доставлены около 300 раненых в результате этих атак.

ЦАХАЛ заявляет, что были атакованы объекты "Хизбаллы", в том числе дома, в которых хранились ракеты.

Минздрав Ливана заявляет, что среди убитых и раненых есть мирные граждане, в их числе женщины и дети. Это может быть связано с игнорированием предупреждений о необходимости эвакуации из домов, в которых хранится оружия, а также с разлетом боеприпасов после ударов ЦАХАЛа.

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