Reuters: после подрывов пейджеров и раций "Хизбаллы" иранский КСИР не пользуется средствами связи

Агентство Reuters со ссылкой на иранские источники сообщает, что командование "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) запретило командирам и бойцам пользоваться любыми средствами связи до дальнейшего распоряжения.

Данное распоряжение стало следствием масштабной спецоперации в Ливане, в результате которой взорвались многие тысячи пейджеров и раций, находившихся в распоряжении "Хизбаллы", что привело к гибели десятков и ранениям тысяч командиров и боевиков. После этого "Хизбалла" в значительной степени была лишена средств коммуникации.

Один из сотрудников иранских служб безопасности сообщил Reuters, что после взрывов пейджеров и раций КСИР проводит масштабную проверку всех устройств, а не только средств связи. Он отметил, что большинство этих устройств были либо самодельными, либо импортированы из Китая и России.

Спецслужбы Ирана пытаются выявить израильских агентов в стране, в том числе в рядах КСИР, которые могли быть завербованы для нападений на командование. "Это включает проверку банковских счетов как в Иране, так и за рубежом, а также истории поездок и поездок семей подозреваемых", – говорит сотрудник иранской службы безопасности.

Министерства иностранных дел, обороны и внутренних дел Ирана пока не комментируют эту информацию.

Говоря о том, как осуществляется в настоящее время связь между командирами и бойцами КСИР, источник в иранской службе безопасности сказал: "На данный момент мы используем сквозное шифрование в системах обмена сообщениями".

Известно, что КСИР обратился к "Хизбалле" с требованием предоставить сведения по расследованию обстоятельств подрыва пейджеров и раций. Кроме того, несколько образцов взорванных устройств были отправлены в Тегеран для изучения иранскими экспертами.

Отмечается также, что на этом фоне значительно усилены меры безопасности на ядерных и ракетных объектах Ирана, особенно подземных.

"Никогда, никогда не было таких строгих мер безопасности и крайних мер, как сейчас", – говорит источник Reuters.