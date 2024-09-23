Минздрав Ливана опубликовал уточненные данные: не менее 274 погибших и более 1000 раненых
время публикации: 23 сентября 2024 г., 18:01 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 18:01
Министерство здравоохранения Ливана опубликовало уточненные данные по количеству погибших в результате ударов ВВС ЦАХАЛа в понедельник, 23 сентября.
На пресс-конференции, которую провел министр здравоохранения, было объявлено о 274 погибших и 1024 раненых. Среди убитых и раненых есть мирные граждане, в том числе женщины и дети.
Ливанский чиновник в интервью агентству Reuters заявил, что это самое большое количество жертв после гражданской войны в Ливане.
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