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Ближний Восток

Минздрав Ливана опубликовал уточненные данные: не менее 274 погибших и более 1000 раненых

время публикации: 23 сентября 2024 г., 18:01 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 18:01
Минздрав Ливана опубликовал уточненные данные: не менее 274 погибших и более 1000 раненых
AP Photo/Hussein Malla,

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало уточненные данные по количеству погибших в результате ударов ВВС ЦАХАЛа в понедельник, 23 сентября.

На пресс-конференции, которую провел министр здравоохранения, было объявлено о 274 погибших и 1024 раненых. Среди убитых и раненых есть мирные граждане, в том числе женщины и дети.

Ливанский чиновник в интервью агентству Reuters заявил, что это самое большое количество жертв после гражданской войны в Ливане.

Ближний Восток
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