Минздрав Ливана опубликовал уточненные данные: не менее 274 погибших и более 1000 раненых

Министерство здравоохранения Ливана опубликовало уточненные данные по количеству погибших в результате ударов ВВС ЦАХАЛа в понедельник, 23 сентября.

На пресс-конференции, которую провел министр здравоохранения, было объявлено о 274 погибших и 1024 раненых. Среди убитых и раненых есть мирные граждане, в том числе женщины и дети.

Ливанский чиновник в интервью агентству Reuters заявил, что это самое большое количество жертв после гражданской войны в Ливане.