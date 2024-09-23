"Аль-Маядин": Али Карки, третий номер в "Хизбалле", ранен в результате удара ВВС ЦАХАЛа

По сообщению телеканала "Аль-Маядин", связанного с "Хизбаллой", Али Карки, третий номер в иерархии террористической группировки, был ранен в результате удара ВВС ЦАХАЛа, нанесенного по зданию в бейрутском квартале Дахия.

По данным этого источника, вместе с Карки были ранены еще шесть человек.

Али Карки является командующим Южным фронтом "Хизбаллы", после ликвидации на прошлой неделе Ибрагима Акилы он возглавил спецназ "Радуан".