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Ближний Восток

"Аль-Маядин": Али Карки, третий номер в "Хизбалле", ранен в результате удара ВВС ЦАХАЛа

время публикации: 23 сентября 2024 г., 20:22 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 20:22
"Аль-Маядин": Али Карки, третий номер в "Хизбалле", ранен в результате удара ВВС ЦАХАЛа
AP Photo/Bilal Hussein

По сообщению телеканала "Аль-Маядин", связанного с "Хизбаллой", Али Карки, третий номер в иерархии террористической группировки, был ранен в результате удара ВВС ЦАХАЛа, нанесенного по зданию в бейрутском квартале Дахия.

По данным этого источника, вместе с Карки были ранены еще шесть человек.

Али Карки является командующим Южным фронтом "Хизбаллы", после ликвидации на прошлой неделе Ибрагима Акилы он возглавил спецназ "Радуан".

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