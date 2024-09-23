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Ближний Восток

СМИ: целью атаки ВВС ЦАХАЛа в Бейруте был третий номер в иерархии "Хизбаллы"

время публикации: 23 сентября 2024 г., 19:51 | последнее обновление: 23 сентября 2024 г., 20:09
Иерархия "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

По данным в ливанских источниках, ВВС ЦАХАЛа запустили не менее шести ракет по строению на южной окраине Бейрута. Во многих ливанских и израильских СМИ появились сообщения, что целью атаки был командующий Южным фронтом "Хизбаллы" Али Карки. После ликвидации на прошлой неделе Ибрагима Акилы, он возглавил спецназ "Радуан". Али Карки занимал третью позицию в иерархии "Хизбаллы".

Около 19:00 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в Бейруте. Насколько удачной была атака сейчас выясняется.

Телеканал "Аль-Маядин" передал, что в результате атаки Али Карки ранен, вместе с ним ранены еще шесть человек.

Ближний Восток
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