СМИ: целью атаки ВВС ЦАХАЛа в Бейруте был третий номер в иерархии "Хизбаллы"

По данным в ливанских источниках, ВВС ЦАХАЛа запустили не менее шести ракет по строению на южной окраине Бейрута. Во многих ливанских и израильских СМИ появились сообщения, что целью атаки был командующий Южным фронтом "Хизбаллы" Али Карки. После ликвидации на прошлой неделе Ибрагима Акилы, он возглавил спецназ "Радуан". Али Карки занимал третью позицию в иерархии "Хизбаллы".

Около 19:00 пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в Бейруте. Насколько удачной была атака сейчас выясняется.

Телеканал "Аль-Маядин" передал, что в результате атаки Али Карки ранен, вместе с ним ранены еще шесть человек.