Минздрав Ливана: в результате ударов ЦАХАЛа сегодня погибли не менее 100 ливанцев

Министерство здравоохранения Ливана сообщает, что сегодня, 23 сентября, в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по целям на юге и на востоке страны были убиты не менее 100 человек.

В больницы доставлены около 400 раненых в результате этих атак.

Минздрав Ливана заявляет, что среди убитых и раненых есть мирные граждане, в их числе женщины и дети.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари выступил с публичным заявлением второй раз за сегодняшний день, 23 сентября. Он вновь призвал ливанцев, проживающих рядом с объектами "Хизбаллы" или домами, где хранятся ракеты, незамедлительно эвакуироваться. Хагари подчеркивает, что сегодня зачастую ливанцы гибли или получали ранения в результате вторичных взрывов – детонации ракет, которые были спрятаны в домах.