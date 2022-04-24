В Триполи происходят столкновения между родственниками беженцев с затонувшей лодки и военными

Возле военного госпиталя в пригороде Триполи происходят столкновения между родственниками ливанцев, находившихся на борту затонувшей у побережья Ливана лодки и военными. Об этом сообщает агентство "Шехаб".

Ранее командир ВМС Ливана полковник Хайсам Даннави сообщил, что судно с ливанскими и сирийскими беженцами затонуло у побережья Триполи после столкновения с патрульным катером. По его словам, моряки питались задержать судно с нелегальными мигрантами, однако его капитан совершил неудачный маневр и врезался в катер.

Трагедия произошла в ночь на 24 апреля. Военные сообщили об обнаружении тел девяти человек, включая несовершеннолетнюю девушку. Еще пять человек считаются пропавшими без вести. 48 человек были спасены.