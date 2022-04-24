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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 апреля 2022 г., 14:07

КСИР задержал в Персидском заливе контрабандистов нефти

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КСИР задержал в Персидском заливе контрабандистов нефти

Патрульные катера Корпуса стражей Исламской революции задержали в северной части акватории Персидского залива иностранное судно по подозрению в контрабанде 200000 литров топлива.

По словам представителей КСИР, судно доставлено в порт города Бушер, восемь членов экипажа задержаны и переданы соответствующим инстанциям.

Это третий корабль, занимавшийся контрабандой нефти, задержанный иранцами с начала апреля. Мировая конъюнктура цен на нефть делает ее нелегальное приобретение в Иране с целью дальнейшей продажи в других странах крайне привлекательной.


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