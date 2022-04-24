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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 апреля 2022 г., 11:43

Турция закрыла воздушное пространство для летящих в Сирию российских самолетов

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Турция закрыла воздушное пространство для летящих в Сирию российских самолетов

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу объявил о закрытии воздушного пространства Турции для направляющихся в Сирию российских самолетов – как военных, так и гражданских.

"Вы выдаем такие разрешения каждые три месяца. Последнее было до апреля. Поэтому полеты были прекращены", - заявил политик, беседуя с журналистами во время полета в Латинскую Америку. Он рассказал, что президенту России Владимиру Путину об этом сообщено.

Министр вновь заявил, что Турция не намерена присоединяться к антироссийским санкциям и что российские компании, заинтересованные в деятельности на турецкой территории, должны соответствовать турецкому и международному праву.


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