Ас-Садр предлагает ввести в Ираке уголовную ответственность за нормализацию с Израилем
Лидер самой крупной фракции иракского парламента Муктада ас-Садр заявил, что возглавляемое им движение представит на рассмотрение депутатов законопроект, вводящий уголовную ответственность за попытки к нормализации отношений с Израилем.
"Одна из главных причин, подтолкнувших меня к созданию движения Садристов – вопрос о нормализации и стремления Израиля к гегемонии в Ираке. Мы с союзниками представим законопроект, делающий какие-либо связи с сионистским образованием преступлением", - сказал он.
Отметим, что согласно действующему в Ираке уголовному кодексу лицам, распространяющим идеологию сионизма или принципы масонства, связанным с их институтами и помогающим им в достижении целей, грозит смертная казнь.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 октября 2021
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