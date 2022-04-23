Maan: представитель ООН сообщил лидеру ХАМАСа о трех просьбах, переданных властям Израиля

Вечером в пятницу, 22 апреля, специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд позвонил главе политбюро террористической организации ХАМАС Исмаилу Ханийе, сообщает агентство Maan.

В публикации Maan сказано, что Веннесланд обсудил с Ханийей усилия, предпринимаемые международными посредниками, особенно США, для предотвращения дальнейшей эскалации в Иерусалиме, "на Западном берегу" и в Газе. В частности, обсуждалась ситуация вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Веннесланд сообщил Ханийе, что со стороны ООН властям Израиля были переданы три просьбы: ввести запрет на посещение Храмовой горы для немусульман до окончания месяца Рамадан (соответствующее распоряжение было дано властями Израиля 21.04), прекратить операции "на Западном берегу" и военные действия в Газе.

Данные усилия координировались также с властями Иордании, сообщил представитель ООН лидеру ХАМАСа.