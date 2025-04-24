"Аль-Масира": армия США атаковала цели в Сане и на севере Йемена

В ночь на 24 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в Сане и на севере Йемена.

Судя по опубликованным данным, американская авиация нанесла удары по Сане (столице Йемена) и району Джабаль Нукум, к востоку от Саны, а также по целям в районе Сахлин (округ Ас-Салем провинции Саада) и в районе Бир-Зайд (округ Шауб провинции Аль-Джафра).

Причинен значительный ущерб. Есть убитые и раненые.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.