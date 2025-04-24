x
24 апреля 2025
|
последняя новость: 07:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 апреля 2025
|
24 апреля 2025
|
последняя новость: 07:14
24 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Масира": армия США атаковала цели в Сане и на севере Йемена

Йемен
Хуситы
время публикации: 24 апреля 2025 г., 05:58 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 06:14
"Аль-Масира": армия США атаковала цели в Сане и на севере Йемена
CENTCOM

В ночь на 24 апреля телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США атаковала цели в Сане и на севере Йемена.

Судя по опубликованным данным, американская авиация нанесла удары по Сане (столице Йемена) и району Джабаль Нукум, к востоку от Саны, а также по целям в районе Сахлин (округ Ас-Салем провинции Саада) и в районе Бир-Зайд (округ Шауб провинции Аль-Джафра).

Причинен значительный ущерб. Есть убитые и раненые.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 апреля 2025

"Аль-Масира": американцы атаковали цели на западе Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 апреля 2025

Хуситы заявили, что атаковали "оккупированные Хайфу и Яффо" гиперзвуковой ракетой и БПЛА