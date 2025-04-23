Хуситы заявили, что атаковали "оккупированные Хайфу и Яффо" гиперзвуковой ракетой и БПЛА

Террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) заявила, что 23 апреля атаковала "жизненно важные цели в оккупированных Хайфе и Яффо" с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты и беспилотника.

С соответствующим заявлением выступил представитель хуситов Яхья Сариа.

В 3:58 23 апреля тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля. Сирена была слышна в Хайфе и окрестностях, Акко, Нагарии и во многих населенных пунктах Западной Галилеи. ЦАХАЛ заявил, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. В 4:21 ЦАХАЛ уточнил: был зафиксирован запуск одной ракеты, "ракета, по-видимому, была успешно перехвачена".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала, что сообщений о пострадавших не поступало.

Утром стало известно, что фрагменты перехваченной ракеты найдены в Кирьят-Ате, к востоку от Хайфы.

Никакой атаки на Яффо (Тель-Авив) 23 апреля не фиксировалось.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 18 и 13 апреля, а также 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.