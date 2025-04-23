x
23 апреля 2025
|
последняя новость: 16:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 апреля 2025
|
23 апреля 2025
|
последняя новость: 16:12
23 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Хуситы заявили, что атаковали "оккупированные Хайфу и Яффо" гиперзвуковой ракетой и БПЛА

Йемен
Хуситы
время публикации: 23 апреля 2025 г., 15:56 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 15:56
Хуситы заявили, что атаковали "оккупированные Хайфу и Яффо" гиперзвуковой ракетой и БПЛА
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Террористическая организация "Ансар Аллах" (хуситы) заявила, что 23 апреля атаковала "жизненно важные цели в оккупированных Хайфе и Яффо" с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты и беспилотника.

С соответствующим заявлением выступил представитель хуситов Яхья Сариа.

В 3:58 23 апреля тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля. Сирена была слышна в Хайфе и окрестностях, Акко, Нагарии и во многих населенных пунктах Западной Галилеи. ЦАХАЛ заявил, что был зафиксирован ракетный обстрел из Йемена. В 4:21 ЦАХАЛ уточнил: был зафиксирован запуск одной ракеты, "ракета, по-видимому, была успешно перехвачена".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передавала, что сообщений о пострадавших не поступало.

Утром стало известно, что фрагменты перехваченной ракеты найдены в Кирьят-Ате, к востоку от Хайфы.

Никакой атаки на Яффо (Тель-Авив) 23 апреля не фиксировалось.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 18 и 13 апреля, а также 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

ЦАХАЛ: сегодня рано утром во время обстрела из Йемена был сбой системы оповещения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

Фрагменты перехваченной ракеты найдены в Кирьят-Ате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 апреля 2025

Сирены на севере Израиля. ЦАХАЛ: ракетный обстрел из Йемена