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Ближний Восток

Хуситы подожгли танкер без экипажа, на борту которого может быть до 150 тонн нефти

время публикации: 24 августа 2024 г., 18:14 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 18:37
Хуситы подожгли танкер без экипажа, на борту которого может быть до 150 тонн нефти
Indian Navy via AP

Три пожара вспыхнули на борту танкера Sounion на следующий день после того, как его команда (29 человек) была спасена французским эсминцем. О пожарах на борту танкера, начавшихся, судя по всему, после атаки хуситов, сообщает Управление морских торговых операций при британских ВМС (UKMTO).

В первый раз танкер подвергся атаке хуситов два дня назад. После эвакуации команды судно дрейфовало между Йеменом и Эритреей.

Хуситы в соцсетях заявили, что подожгли танкер. По имеющимся данным, на его борту может быть до 150 тонн нефти. Если это так, то горящее судно представляет собой серьезную экологическую опасность, сообщает CNN.

Ближний Восток
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