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Ближний Восток

Премьер-министр Катара примет участие в переговорах в Каире

время публикации: 24 августа 2024 г., 16:41 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 16:47
Премьер-министр Катара примет участие в переговорах в Каире
Ibraheem Al Omari/Pool Photo via AP

Ожидается, что премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани примет участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газы, которые проходят в Каире, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир в субботу, 24 августа, утром. Ее возглавил один из главных переговорщиков ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

Ранее представитель ХАМАСа, подтвердив, что делегация прибудет в Каир, подчеркнул: это не означает, что ХАМАС примет участие в переговорах по сделке о прекращении огня. По его словам, делегация встретится с высокопоставленными представителями египетской разведки для получения информации.

Ближний Восток
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