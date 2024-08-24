Премьер-министр Катара примет участие в переговорах в Каире

Ожидается, что премьер-министр Катара Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани примет участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газы, которые проходят в Каире, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Делегация ХАМАСа прибыла в Каир в субботу, 24 августа, утром. Ее возглавил один из главных переговорщиков ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

Ранее представитель ХАМАСа, подтвердив, что делегация прибудет в Каир, подчеркнул: это не означает, что ХАМАС примет участие в переговорах по сделке о прекращении огня. По его словам, делегация встретится с высокопоставленными представителями египетской разведки для получения информации.