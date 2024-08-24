x
24 августа 2024
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2024
|
24 августа 2024
|
последняя новость: 11:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Иране в результате ДТП погибли 28 пакистанских паломников

время публикации: 24 августа 2024 г., 11:26 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 11:26
В Иране в результате ДТП погибли 28 пакистанских паломников
AP Photo/Petros Giannakouris

28 пакистанских паломников погибли, 23 получили ранения в результате ДТП в центральном Иране.

Паломники направлялись в Ирак для участия в важном шиитском ритуале. Автобус, в салоне которого находиляся 51 паломник, перевернулся и загорелся перед контрольно-пропускным пунктом Дехшир-Тафт в центральной провинции Йезд.

Начальник управления кризисными ситуациями провинции Йезд сообщил, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ