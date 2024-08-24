В Иране в результате ДТП погибли 28 пакистанских паломников

28 пакистанских паломников погибли, 23 получили ранения в результате ДТП в центральном Иране.

Паломники направлялись в Ирак для участия в важном шиитском ритуале. Автобус, в салоне которого находиляся 51 паломник, перевернулся и загорелся перед контрольно-пропускным пунктом Дехшир-Тафт в центральной провинции Йезд.

Начальник управления кризисными ситуациями провинции Йезд сообщил, что некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.