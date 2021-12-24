Иерусалим:
6 - 10°
Тель-Авив:
12 - 16°
Эйлат:
13 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 декабря 2021 г., 11:37

IRNA: в Вене приняты 80% требований Ирана по "ядерному соглашению"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
IRNA: в Вене приняты 80% требований Ирана по "ядерному соглашению"

Участники венских переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий ("ядерное соглашение") в ходе седьмого раунда консультаций приняли 80% требований Тегерана по этой проблематике, заявляет иранское агентство IRNA со ссылкой на неназванный европейский источник.

В то же время, этот источник отмечает, что переговоры протекают очень трудно, пишет российское агентство "Интерфакс".

По данным источника, ранее РФ, Китай, "Евротройка" в составе Великобритании, Германия и Франции хотели вести переговоры с Ираном на основании проекта, подготовленного по итогам шести предыдущих раундов переговоров в Вене, но иранская делегация в ходе седьмого этапа переговоров представила два собственных документа.


Накануне координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора заявил, что восьмой раунд переговоров по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:42 Патриарх Иерусалима прибыл в Бейт-Лехем в сопровождении израильской конной полиции
14:53 Командующий КСИР: военные учения были "предупреждением Израилю"
11:37 IRNA: в Вене приняты 80% требований Ирана по "ядерному соглашению"
07:20 Саудовская коалиция нанесла удары по целям в столице Йемена
15:16 CNN: Саудовская Аравия начала самостоятельное производство баллистических ракет
13:48 Переговоры об иранских ядерных разработках возобновятся 27 декабря
11:20 На юге Ливана атакованы миротворцы ООН
11:02 Салливан: переговоры с Ираном продлятся не дольше нескольких недель
10:20 США перехватили крупный груз вооружений, предназначенных для хуситов
23:04 Палестинские СМИ: возле Рамаллы солдатами ЦАХАЛа застрелен 26-летний палестинский араб
Загрузка...