IRNA: в Вене приняты 80% требований Ирана по "ядерному соглашению"

Участники венских переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий ("ядерное соглашение") в ходе седьмого раунда консультаций приняли 80% требований Тегерана по этой проблематике, заявляет иранское агентство IRNA со ссылкой на неназванный европейский источник.

В то же время, этот источник отмечает, что переговоры протекают очень трудно, пишет российское агентство "Интерфакс".

По данным источника, ранее РФ, Китай, "Евротройка" в составе Великобритании, Германия и Франции хотели вести переговоры с Ираном на основании проекта, подготовленного по итогам шести предыдущих раундов переговоров в Вене, но иранская делегация в ходе седьмого этапа переговоров представила два собственных документа.

Накануне координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора заявил, что восьмой раунд переговоров по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря.