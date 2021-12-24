IRNA: в Вене приняты 80% требований Ирана по "ядерному соглашению"
Участники венских переговоров по возвращению Ирана и США к соблюдению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий ("ядерное соглашение") в ходе седьмого раунда консультаций приняли 80% требований Тегерана по этой проблематике, заявляет иранское агентство IRNA со ссылкой на неназванный европейский источник.
В то же время, этот источник отмечает, что переговоры протекают очень трудно, пишет российское агентство "Интерфакс".
По данным источника, ранее РФ, Китай, "Евротройка" в составе Великобритании, Германия и Франции хотели вести переговоры с Ираном на основании проекта, подготовленного по итогам шести предыдущих раундов переговоров в Вене, но иранская делегация в ходе седьмого этапа переговоров представила два собственных документа.
Накануне координатор Совместной комиссии по СВПД Энрике Мора заявил, что восьмой раунд переговоров по иранской ядерной программе должен начаться 27 декабря.
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