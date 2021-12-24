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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 декабря 2021 г., 07:20

Саудовская коалиция нанесла удары по целям в столице Йемена

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Саудовская коалиция нанесла удары по целям в столице Йемена

В ночь на пятницу, 24 декабря, военно-воздушные силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по целям в столице Йемена Сане. Атака была осуществлена после истечения срока исполнения ультиматума о вывозе оружия с территории стадиона "Аль-Таура", передает телеканал "Аль-Ихбария".

По данным саудовской разведки, хуситы переместили оружие со стадиона в лагерь снабжения в центре Саны. Именно этот лагерь стал целью авиаударов. Всего было атаковано девять целей.

Если бы оружие не было перемещено, ВВС коалиции атаковали бы стадион "Аль-Таура", где находится, помимо прочего, тренировочная база национальной футбольной сборной Йемена.


Лидер хуситской группировки "Ансар Алла" Мухаммад Али аль-Хуси ранее утверждал, что оружия на стадионе "Аль-Таура" нет, призывал ООН провести инспекцию и сравнивал атаки саудовской коалиции с ударами израильской армии по сектору Газы.

Военные аналитики отмечают, что в последнее время саудовская коалиция действительно взяла на вооружение тактику ЦАХАЛа: сначала противника предупреждают о цели на гражданском объекте (складе оружия, военном штабе и т.п.), затем – после некоторой паузы – наносится удар. Такая тактика позволяет сократить жертвы среди мирного населения.

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