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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 декабря 2021 г., 15:42

Патриарх Иерусалима прибыл в Бейт-Лехем в сопровождении израильской конной полиции

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Патриарх Иерусалима прибыл в Бейт-Лехем в сопровождении израильской конной полиции

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла прибыл в Бейт-Лехем (Вифлеем) в сопровождении израильской конной полиции, для участия в рождественской мессе, которая пройдет в ночь на 25 декабря в Храме Рождества Христова.

Напомним, Пиццабалла стал патриархом Иерусалима в октябре прошлого года. Митрополия Иерусалима распространяет свою юрисдикцию на всех католиков латинского обряда в Израиле, Палестинской автономии, Иордании и на Кипре. Восточные католические церкви (Мелькитская и Маронитская) имеют на этих территориях свои независимые от латинского Патриарха епархии.

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