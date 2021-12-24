Патриарх Иерусалима прибыл в Бейт-Лехем в сопровождении израильской конной полиции

Латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла прибыл в Бейт-Лехем (Вифлеем) в сопровождении израильской конной полиции, для участия в рождественской мессе, которая пройдет в ночь на 25 декабря в Храме Рождества Христова.

Напомним, Пиццабалла стал патриархом Иерусалима в октябре прошлого года. Митрополия Иерусалима распространяет свою юрисдикцию на всех католиков латинского обряда в Израиле, Палестинской автономии, Иордании и на Кипре. Восточные католические церкви (Мелькитская и Маронитская) имеют на этих территориях свои независимые от латинского Патриарха епархии.