Командующий КСИР: военные учения были "предупреждением Израилю"
Командующий "Корпуса Стражей исламской революции" Ирана Хоссейн Салами в пятницу, 24 декабря, заявил, что проведенные на этой неделе военные учения были "предупреждением Израилю".
В ходе учений КСИР, которые проводились на юге Ирана и в Персидском заливе, были осуществлены запуски баллистических и крылатых ракет.
"Мы отрубим им руки, если они сделают неверный шаг. Разница между военными действиями и военными учениями – это всего лишь изменение угла запуска нашей ракеты", – заявил Салами.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 декабря 2021
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