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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 декабря 2021 г., 14:53

Командующий КСИР: военные учения были "предупреждением Израилю"

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Командующий КСИР: военные учения были "предупреждением Израилю"

Командующий "Корпуса Стражей исламской революции" Ирана Хоссейн Салами в пятницу, 24 декабря, заявил, что проведенные на этой неделе военные учения были "предупреждением Израилю".

В ходе учений КСИР, которые проводились на юге Ирана и в Персидском заливе, были осуществлены запуски баллистических и крылатых ракет.

"Мы отрубим им руки, если они сделают неверный шаг. Разница между военными действиями и военными учениями – это всего лишь изменение угла запуска нашей ракеты", – заявил Салами.


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