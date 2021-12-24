Командующий КСИР: военные учения были "предупреждением Израилю"

Командующий "Корпуса Стражей исламской революции" Ирана Хоссейн Салами в пятницу, 24 декабря, заявил, что проведенные на этой неделе военные учения были "предупреждением Израилю".

В ходе учений КСИР, которые проводились на юге Ирана и в Персидском заливе, были осуществлены запуски баллистических и крылатых ракет.

"Мы отрубим им руки, если они сделают неверный шаг. Разница между военными действиями и военными учениями – это всего лишь изменение угла запуска нашей ракеты", – заявил Салами.