Centcom: на востоке Сирии уничтожен грузовик с оружием, убиты боевики ИГ

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что 23 декабря американскими военными был нанесен точный удар по грузовику с оружием в провинции Дир аз-Зур, на востоке Сирии.

В сообщении Centcom заявлено, что в результате этого удара были ликвидированы двое боевиков "Исламского государства", еще один был ранен.

Удар был нанесен в районе, ранее контролируемом сирийским режимом и российскими военными, отмечается в сообщении Centcom.