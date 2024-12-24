Centcom: на востоке Сирии уничтожен грузовик с оружием, убиты боевики ИГ
время публикации: 24 декабря 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 08:28
Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что 23 декабря американскими военными был нанесен точный удар по грузовику с оружием в провинции Дир аз-Зур, на востоке Сирии.
В сообщении Centcom заявлено, что в результате этого удара были ликвидированы двое боевиков "Исламского государства", еще один был ранен.
Удар был нанесен в районе, ранее контролируемом сирийским режимом и российскими военными, отмечается в сообщении Centcom.