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Ближний Восток

Centcom: на востоке Сирии уничтожен грузовик с оружием, убиты боевики ИГ

США
Сирия
Centcom
время публикации: 24 декабря 2024 г., 08:22 | последнее обновление: 24 декабря 2024 г., 08:28
Centcom: на востоке Сирии уничтожен грузовик с оружием, убиты боевики ИГ
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщило, что 23 декабря американскими военными был нанесен точный удар по грузовику с оружием в провинции Дир аз-Зур, на востоке Сирии.

В сообщении Centcom заявлено, что в результате этого удара были ликвидированы двое боевиков "Исламского государства", еще один был ранен.

Удар был нанесен в районе, ранее контролируемом сирийским режимом и российскими военными, отмечается в сообщении Centcom.

Ближний Восток
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