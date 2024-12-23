Как решить проблему хуситов? На Ближнем Востоке ждут Трампа

Хуситское движение "Ансар Аллах" не собирается отказываться от поддержки сектора Газы, а значит и от ударов по Израилю. Подобные заявления последовали после ударов Израиля и США по контролируемой хуситами территории. Однако это не значит, что "Ансар Аллах" не обеспокоено своим будущим, особенно после падения режима Башара Асада в Сирии. Арабские СМИ отмечают, что в последние дни движение активизировало операции по мобилизации своих сил, опасаясь повторения сирийского сценария или судьбы "Хизбаллы".

Автор публикации: Марианна Беленькая

Недавние удары по Йемену

"Безрассудные террористические действия против Йемена не остановят операции по поддержке сектора Газы", – написал в воскресенье в социальной сети X Мухаммад Али аль-Хуси, один из лидеров хуситского движения "Ансар Аллах".

Эти слова прозвучали на следующий день после второго за неделю удара западной коалиции по Сане – столице Йемена. Целью стали командно-диспетчерские пункты и ракетные склады хуситов. Правда в итоге, "Ансар Аллах" приписали себе победу в этом раунде противостояния. Представитель вооруженных формирований "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы в субботу смогли предотвратить "нападение США и Великобритании", атаковав авианосец Harry S. Truman и сопровождавшие его эсминцы, что "привело к тому, что самолет F-18 был сбит при попытке эсминцев противодействовать" запуску ракет и беспилотников из Йемена, а авианосец отошел в северную часть Красного моря.

Напомним, что международная коалиция во главе США и Великобританией начала военную операцию против движения "Ансар Аллах" в январе 2024 года, поставив задачу прекратить атаки хуситов на суда в Красном море и разблокировать судоходство в этом регионе. Нападение на суда – часть стратегии "Ансар Аллах" по оказанию давления на Израиль. Она была разработана движением после 7 октября 2023 года в знак поддержки ХАМАСа и в целом "сопротивления" в Газе. Параллельно хуситы стали пытаться атаковать и непосредственно израильскую территорию. По данным ЦАХАЛа, с начала войны они запустили более 200 ракет и 170 беспилотников в сторону Израиля. Большинство ракет и БПЛА было перехвачено до пересечения израильских границ, но некоторые перехваты не удались, что привело к гибели одного человека, десятки людей пострадали. И сейчас, как пишут израильские СМИ, перед руководством Израиля и ЦАХАЛом стоит задача – разработать эффективную стратегию против хуситов.

"Точно так же решительно, как мы действовали силой против террористических рукавов оси зла Ирана, мы будем действовать и против хуситов", – заявил 22 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в видеообращении, распространенном его канцелярией. Он также подчеркнул, что в случае с хуситами Израиль действует не один и призвал граждан Израиля "набраться терпения".

На прошлой неделе израильские ВВС в третий раз нанесли удар по Йемену, значительно расширив географию. В июле и сентябре целью был крупнейший контролируемый хуситами порт Ходейда. В этот раз к Ходейде добавились еще два порта, а также объекты в районе Саны. В каждом случае были сообщения о погибших. Кроме того, как заявляют в "Ансар Аллах", в результате трех атак Израиля совокупный ущерб для инфраструктуры только в порту Ходейда составил $313 млн. Катарский телеканал "Аль-Джазира" также сообщает со ссылкой на источники в "Ансар Аллах", что израильская атака по Сане привела к отключению 30% источников электроэнергии в йеменской столице, в том числе в больницах, на производствах и различных центрах по оказанию услуг населению. Местные эксперты сообщили телеканалу о значительном ущербе. Они также отметили, что продолжение таких ударов будет иметь серьезные последствия для национальной экономики, учитывая, что она и без того пострадала за десять лет войн и конфликтов, которые раздирают Йемен.

Вопрос в том, как это влияет на действия "Ансар Аллах".

Опыт арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая воевала с хуситами около семи лет, начиная с 2015 года, а также США и Великобритании за этот год, показал, что точечные атаки "Ансар Аллах" не пугают. По крайней мере, так было до сих пор. Но давление на хуситов нарастает.

После падения Асада и войны в Ливане

Как отмечает BBC Arabic, недавно "Ансар Аллах" признала, что переживает опасный период и что "необходимо повысить уровень бдительности и ответственности".

Судя по публикациям, ситуация начала меняться после операции по взрыву пейджеров "Хизбаллы", за которой, как считается, стоит Израиль. Источники саудовской газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" утверждают, что события в Ливане напугали лидеров "Ансар Аллах". Они перестали использовать различные устройства связи, а многие и вовсе покинули свои дома и больше не посещают массовые мероприятия и собрания. Появилась информация и о расколе внутри движения. Зазвучали голоса, призывающие сменить руководство и положить конец противостоянию с Западом и Израилем, так как это приносит больше вреда, чем пользы. Однако по-прежнему много и тех, кто настаивает на продолжении конфронтации.

Ударом для хуситов стало и падение режима Башара Асада в Сирии. Представители признанного международным сообществом правительства Йемена приветствовали свержение Асада. По их словам, это стало результатом международного давления на Дамаск и им хотелось бы видеть аналогичные действия в отношении хуситов. Глава президентского совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими в своем аккаунте в соцсети Х поздравил сирийский народ с освобождением от иностранной опеки в лице Ирана. "Пришло время иранскому режиму убрать руки от Йемена, уважать наш суверенитет", – написал он.

По данным "Аш-Шарк аль-Аусат" и других СМИ, в последнее время состоялось множество встреч саудовских и западных военных и политиков с йеменскими лидерами, которые находятся в оппозиции хуситам. В частности, на прошлой неделе тот же аль-Алими обсудил с командующим саудовскими Объединенными силами генералом Фахдом бен Хамадом ас-Салманом варианты поддержки йеменской армии и ситуацию в регионе.

Связанный с Катаром сайт "Aраби 21" указывает, что в ходе консультаций внешних игроков с йеменскими политиками в Эр-Рияде обсуждаются различные планы взаимодействия с хуситами: от достижения договоренностей с "Ансар Аллах" и отдалении хуситов от Ирана до поддержки внутреннего переворота. Возможностей для этого немного, но после произошедшего в Дамаске больше в регионе никто и ничего не исключает.

В столице Йемена, Сане, неспокойно. Судя по публикациям в СМИ, насильственные действия со стороны хуситов вызывают рост недовольства среди йеменских племен, чьи представители устраивают сейчас в столице различные акции протеста. Множество недовольных и среди обычного населения – экономическая ситуация ухудшается, у хуситов весьма ограничены возможности выплаты зарплат, в то же время с их стороны растут всякого рода оброки. Из последних примеров, требования к женщинам жертвовать свои сбережения и украшения "для поддержки ракетных сил".

Многие также жалуются, что их насильно заставляют участвовать в мероприятиях в поддержку Газы, массовое присутствие на которых любят демонстрировать принадлежащие хуситам СМИ.

Безусловно, так было и раньше, но падение режима Асада может вызвать эффект домино. В йеменских соцсетях уже появились высказывания, что "Ансар Аллах" повторят судьбу "Хизбаллы" и Асада. Впрочем, нельзя исключать, что некоторые СМИ, особенно саудовские, описывая ситуацию в Йемене и положение "Ансар Аллах", выдают желаемое за действительное.

Тем не менее, все это не прошло бесследно для хуситов, которые в последние дни активизировали операции по мобилизации своих сил.

Арабские эксперты не исключают, что "Ансар Аллах" заинтересована в переговорах с той же Саудовской Аравией касательно урегулирования ситуации внутри страны. Этот процесс шел весьма активно в 2023 году, но после нападения ХАМАСа на Израиль в октябре и последовавших за этим событий, прекратился.

Говорим "хуситы", подразумеваем "Иран"

В регионе понимают, что дальнейшее развитие событий во многом зависит от политики избранного президента США Дональда Трампа, который через месяц вернется в Белый дом, а также от того, какой на тот момент будет обстановка в регионе.

По мнению обозревателя портала Ynet Бен-Дрора Ямини, есть два дополняющих друг друга способа нейтрализовать угрозу хуситов. Первый – прекращения огня в секторе Газы. Это может дать возможность "Ансар Аллах", не теряя лица, выйти из противостояния с Израилем. Второй способ – ударить по Ирану, чьи вооружения и технологии используют хуситы. Ямини отмечает, что хотя "ось сопротивления" Тегерана ослабла после войны Израиля с "Хизбаллой" и краха режима Башара Асада в Сирии, иранские аятоллы не отказались от своих агрессивных планов в отношении еврейского государства. "Учитывая текущие обстоятельства, Иран представляет собой гораздо большую опасность – и гораздо более уязвимую цель. Вот на чем следует сосредоточиться", – пишет Ямини.

В преддверии президентства Трампа в экспертных кругах в регионе все активнее обсуждается вопрос – согласится ли Трамп на удары Израиля по ядерным объектам Ирана и решится ли на это сам Израиль.

На этом фоне эксперты считают, что у "Ансар Аллах" есть выбор – идти с Ираном до конца или ограничиться его помощью для решения внутренних проблем, одновременно отказавшись от открытого противостояния с Западом и Израилем.

В воскресенье верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз заявил, что Израиль будет уничтожен при участии "оси сопротивления". "У Ирана нет своих прокси-сил в регионе. Йемен, "Хизбалла", ХАМАС и "Исламский джихад" сражаются за свою веру и не получают от нас никакой поддержки. Храбрые мужи Йемена, Ирака, Ливана, Палестины и Сирии противостоят сионистскому режиму. Мы тоже продолжим борьбу и уничтожим этот режим", – сказал он.

В то же время сайт Amwaj, специализирующийся на иранской проблематике, указывает, что в Исламской республике все громче звучат голоса представителей реформистского блока во главе с президентом Масудом Пезешкианом, которые критикуют сторонников агрессивной внешней политики и выступают с более либеральными заявлениями по вопросам экономики или "дресс-кода" для женщин.

"Потенциальное дипломатическое взаимодействие с новой администрацией Трампа по вопросу будущего иранской ядерной программы может стать самым решающим фактором в определении судьбы Пезешкиана. При отсутствии успешных переговоров, в том числе в результате возможных действий Израиля по подрыву дипломатии, проект реформаторов в Иране может снова оказаться в руинах", – говорится в статье Amwaj.

На данном этапе Тегеран никак не демонстрирует стремления утихомирить хуситов, даже, ожидая возвращения Трампа и всего, что может за этим последовать. Однако ситуация может измениться.