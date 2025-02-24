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Ближний Восток

В Турции приговорена к 15 годам тюрьмы россиянка, бросившая новорожденную в туалете

Россия
Туризм
Турция
время публикации: 24 февраля 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 12:25
В Турции приговорена к 15 годам тюрьмы россиянка, бросившая новорожденную в туалете
Wikipedia.org. Фото: Vikiçizer

В Турция приговорена к 15 годам лишения свободы гражданка России Екатерина Бурнашкина, которая оставила новорожденную дочь в туалете Международного порта Антальи, после чего попыталась вылететь в Россию. Четвертый суд Антальи по тяжким уголовным делам расценил это как покушение на убийство близкого родственника, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в октябре 2024 года. Оставив младенца, Екатерина попыталась вылететь в Россию вместе со своей матерью Еленой. Женщины были задержаны, однако 19 февраля мать была оправдана судом. Она также попросила позволить им вернуться на родину вместе с оставленной ими девочкой, которой дали имя Николь.

Российские дипломаты добиваются, чтобы девочку передали России, однако необходимые процедуры не завершены. Дипломаты посещали новорожденную в местном приюте и передавали необходимые вещи.

Ближний Восток
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