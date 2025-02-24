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Ближний Восток

Новый президент Сирии приглашен на арабский саммит в Каире

время публикации: 24 февраля 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 10:54
Новый президент Сирии приглашен на арабский саммит в Каире
AP Photo/Francisco Seco

Новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа получил приглашение принять участие в экстренном саммите Лиги арабских государств, который пройдет в Каире 4 марта. Тем самым ЛАГ признала главу "Хайят Тахрир аш-Шам" лидером Сирии.

Главным вопросом, который будет обсуждаться на встрече в верхах, станет совместное противостояние плану президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы в другие страны на время восстановительных работ в секторе.

В рамках саммита пройдет и первая встреча сирийского лидера с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Египет настороженно относится к исламистам. Официальный Каир призвал новые власти обеспечить участие в управлении всех общин и конфессий.

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