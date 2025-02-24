Новый президент Сирии приглашен на арабский саммит в Каире

Новый президент Сирии Ахмад аш-Шараа получил приглашение принять участие в экстренном саммите Лиги арабских государств, который пройдет в Каире 4 марта. Тем самым ЛАГ признала главу "Хайят Тахрир аш-Шам" лидером Сирии.

Главным вопросом, который будет обсуждаться на встрече в верхах, станет совместное противостояние плану президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы в другие страны на время восстановительных работ в секторе.

В рамках саммита пройдет и первая встреча сирийского лидера с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. Египет настороженно относится к исламистам. Официальный Каир призвал новые власти обеспечить участие в управлении всех общин и конфессий.