В Рамалле открылась выставка карикатур, посвященных Ясиру Арафату. Палестинцы требуют наказать организаторов

На этой неделе в музее им. Ясира Арафата начала работать выставка карикатур, посвященная покойному "раису". На ее открытии присутствовал палестинский премьер Мухаммад Штайе, а само мероприятие обещало стать значительным культурным событием в жизни палестинского общества.

По информации агентства "Вафа", свои работы в Рамаллу прислали художники и карикатуристы из 43 стран. Во вступительном слове Штайе отметил, что участие в выставке огромного количества художников свидетельствует о международной солидарности с палестинским народом и о том, что в мире помнят Ясира Арафата.

Однако зрители восприняли выставку как глумление над памятью политического лидера. Независимый арабский сайт Erem News пишет, что палестинские националисты потребовали не только снять работы, на которых "любимый лидер" изображен в карикатурном и смешном виде, но и привлечь к ответственности организаторов.

Бывшие соратники Арафата считают, что Штайе предал память палестинского лидера, а насмешки над Арафатом - являются предательством Палестины.

Заместитель лидера ФАТХа Махмуд Аль-Алул распространил заявление, в котором говорится, что движение попросило Фонд Ясира Арафата, принявший участие в организации выставки, убрать все карикатуры на "раиса".

Турецкое агентство новостей "Анадолу" со ссылкой на заявление музея написало, что работы, не встретившие понимания на палестинской улице, будут убраны.