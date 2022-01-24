Впервые в Египте пройдет церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста
В этом году впервые в Каире пройдет официальная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.
Судя по сообщениям в египетской прессе, инициатором проведения мероприятия стал посол США в Каире Джонатан Коэн.
На мероприятие приглашены десятки дипломатов и работников дипломатических миссий иностранных государств, а также египетские бизнесмены, политики, члены еврейской общины.
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