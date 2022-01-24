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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 января 2022 г., 16:30

Впервые в Египте пройдет церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

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Инициатор проведения мероприятия посол США в Каире Джонатан Коэн

В этом году впервые в Каире пройдет официальная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста.

Судя по сообщениям в египетской прессе, инициатором проведения мероприятия стал посол США в Каире Джонатан Коэн.

На мероприятие приглашены десятки дипломатов и работников дипломатических миссий иностранных государств, а также египетские бизнесмены, политики, члены еврейской общины.

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