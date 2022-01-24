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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 января 2022 г., 11:53

ВВС России и Сирии впервые провели совместное патрулирование, в том числе, границы Израиля

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ВВС России и Сирии впервые провели совместное патрулирование, в том числе, границы Израиля

Как сообщает агентство РИА Новости, российские и сирийские ВВС впервые провели совместное патрулирование воздушного пространства Сирии. Россияне были представлены самолетами Су-34, Су-35 и А-50, а сирийцы – МиГ-23 и МиГ-29.

Россияне отрабатывали удары по наземным целям, а сирийцы – прикрытие этих действий с воздуха и обеспечение контроля над воздушным пространством. Были проведены учебные пуски ракет по воздушным и наземным целям.

Авиационная группа пролетела вдоль границ Израиля и Иордании, а затем через долину Евфрата направилась к северным районам Сирии. Сообщается, что подобные патрулирования должны стать регулярными.


Патрулирование привлекло внимание и в Израиле. Ynet особо отметил тот факт, что Россия задействовала новейшие самолеты из своего арсенала и самолет дальнего локационного обнаружения. Сайт подчеркивает, что именно российское вмешательство изменило ситуацию в Сирии в пользу режима Асада.

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