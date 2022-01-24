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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 января 2022 г., 10:03

Спецпредставитель Байдена: сделка с Ираном невозможна без освобождения заложников

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Специальный представитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что американская администрация вряд ли согласится подписать ядерное соглашение с Ираном, если иранская сторона не освободит удерживаемых американских граждан.


Дипломат вновь подчеркнул, что речь идет о двух не связанных между собой вопросах. В то же время подобное заявление сложно расценивать иначе, как предварительное условие соглашения.

"Это отдельные вопросы, и мы хотим урегулировать оба. Но сложно представить, что мы вернемся к соглашению, в то время как в Иране удерживают наших заложников. Ведя непрямые переговоры по ядерной проблематике, мы ведем и непрямые переговоры о заложниках", - сказал Малли.

Заявление было сделано в ходе совместного интервью с Барри Розеном – отставным американским дипломатом, который в 1979 году был взят в заложники в американском посольстве в Тегеране.

Несколько дней назад Розен объявил голодовку, добиваясь от Ирана освобождения удерживаемых режимом иностранных граждан. Иран часто арестовывает лиц с двойным гражданством, чтобы усилить свои позиции на переговорах.

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