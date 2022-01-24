ОАЭ: хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби

Государственное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что в ночь на понедельник, 24 января, йеменские боевики-хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби.

Сообщается, что ракеты были перехвачены системой ПРО ОАЭ. Пострадавших нет.

Хуситы эту информацию пока не комментируют.