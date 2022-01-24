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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 января 2022 г., 05:29

ОАЭ: хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби

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Абу-Даби

Государственное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что в ночь на понедельник, 24 января, йеменские боевики-хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби.

Сообщается, что ракеты были перехвачены системой ПРО ОАЭ. Пострадавших нет.

Хуситы эту информацию пока не комментируют.

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