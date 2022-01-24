ВВС ОАЭ уничтожили ракетную площадку хуситов
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что самолеты F-16 ВВС ОАЭ уничтожили пусковую площадку хуситов, с которой были выпущенные баллистические ракеты, перехваченные силами ПВО.
Ранее государственное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов передало, что в ночь на понедельник, 24 января, йеменские боевики-хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби.
Несколько дней назад хуситы задействовали ракеты и беспилотные летательные аппараты, чтобы нанести удар по нефтехранилищу и Международному аэропорту Абу-Даби. Погибли три человека, нефтехранилищу был причинен значительный ущерб.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 января 2022
ОАЭ: хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби
ОАЭ: хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 января 2022
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