ВВС ОАЭ уничтожили ракетную площадку хуситов

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что самолеты F-16 ВВС ОАЭ уничтожили пусковую площадку хуситов, с которой были выпущенные баллистические ракеты, перехваченные силами ПВО.

Ранее государственное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов передало, что в ночь на понедельник, 24 января, йеменские боевики-хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби.

Несколько дней назад хуситы задействовали ракеты и беспилотные летательные аппараты, чтобы нанести удар по нефтехранилищу и Международному аэропорту Абу-Даби. Погибли три человека, нефтехранилищу был причинен значительный ущерб.