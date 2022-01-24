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NEWSru.co.il :: Ближний Восток24 января 2022 г., 11:08

ВВС ОАЭ уничтожили ракетную площадку хуситов

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что самолеты F-16 ВВС ОАЭ уничтожили пусковую площадку хуситов, с которой были выпущенные баллистические ракеты, перехваченные силами ПВО.


Ранее государственное информационное агентство Объединенных Арабских Эмиратов передало, что в ночь на понедельник, 24 января, йеменские боевики-хуситы выпустили две баллистические ракеты по Абу-Даби.

Несколько дней назад хуситы задействовали ракеты и беспилотные летательные аппараты, чтобы нанести удар по нефтехранилищу и Международному аэропорту Абу-Даби. Погибли три человека, нефтехранилищу был причинен значительный ущерб.

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