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Ближний Восток

UKMTO сообщил об инциденте с судном в Персидском заливе

время публикации: 24 января 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 08:21
UKMTO сообщил об инциденте с судном в Персидском заливе
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Персидском заливе.

"UKMTO получил уведомление об инциденте, произошедшем в 86 морских милях к северо-востоку от саудовского [порта] Рас-Таннура. Капитан уведомляет, что к судну приближается небольшой военный корабль и посылает ему зеленые световые сигналы в сторону мостика", – говорится в сообщении на странице центра в X. Судно продолжает получать сигналы с требованием изменить курс в направлении иранских территориальных вод, передает ТАСС.

В UKMTO рекомендовали судам соблюдать осторожность и сообщать центру о любой "подозрительной активности".

Ближний Восток
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