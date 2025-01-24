Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил об инциденте с судном в Персидском заливе.

"UKMTO получил уведомление об инциденте, произошедшем в 86 морских милях к северо-востоку от саудовского [порта] Рас-Таннура. Капитан уведомляет, что к судну приближается небольшой военный корабль и посылает ему зеленые световые сигналы в сторону мостика", – говорится в сообщении на странице центра в X. Судно продолжает получать сигналы с требованием изменить курс в направлении иранских территориальных вод, передает ТАСС.

В UKMTO рекомендовали судам соблюдать осторожность и сообщать центру о любой "подозрительной активности".