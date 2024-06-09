Опубликованы имена кандидатов в президенты Ирана: Ахмадинежад и Лариджани не прошли "квалификацию"

Министерство внутренних дел Ирана опубликовало финальный список кандидатов на пост президента Исламской республики, прошедших "квалификацию", передает агентство Tasnim.

В итоговый список кандидатов в президенты вошли: спикер парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, депутат парламента Масуд Пезешкиян, бывший прокурор Ирана Мустафа Пурмохаммади и вице-президент Газизаде Хашеми.

Бывший спикер парламента Али Лариджани, который принадлежит к крылу умеренных, и экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не были допущены до выборов. Также были "отсеяны" еще восемь кандидатов, подавшие документы.

Выборы назначены на 28 июня 2024 года.

Досрочные президентские выборы в Иране были объявлены в связи с гибелью 19 мая в авиакатастрофе президента Эбрагима Раиси.