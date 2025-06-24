ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям в Тегеране
время публикации: 24 июня 2025 г., 04:12 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 04:45
Из Тегерана сообщают о взрывах. Израильские ВВС наносят удары по целям.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала на фарси предупреждение для жителей шестого административного района Тегерана и района Мехран, находящихся в зоне будущей атаки ВВС ЦАХАЛа.
Эти предупреждения были опубликованы пресс-службой ЦАХАЛа после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о прекращении огня.