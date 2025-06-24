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Ближний Восток

Иран не подтверждает соглашение о прекращении огня с Израилем, но дает понять, что готов к нему

Иран
Война с Ираном
время публикации: 24 июня 2025 г., 04:00 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 04:12
Иран не подтверждает соглашение о прекращении огня с Израилем, но дает понять, что готов к нему
AP Photo/Hassan Ammar

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг заявление президента США Дональда Трампа о достижении соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

На своей странице в соцсети X он написал: "Как Иран неоднократно давал понять: Израиль начал войну против Ирана, а не наоборот. На данный момент НЕТ "соглашения" о каком-либо прекращении огня или военных операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени (24 июня, GMT+3:30, то есть на момент публикации это время уже истекло – прим.ред.), мы не намерены продолжать наш ответ после этого. Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже".

Ближний Восток
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