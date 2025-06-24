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Ближний Восток

Иран подтвердил: соглашение о прекращении огня с Израилем вступило в силу

время публикации: 24 июня 2025 г., 08:39 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 08:42
Иран подтвердил: соглашение о прекращении огня с Израилем вступило в силу
AP Photo/Vahid Salemi

Тегеран подтвердил: соглашение о прекращении огня с Израилем вступило в силу. Власти Израиля пока не делали официальных заявлений.

Подтверждение поступило вскоре после соответствующего заявления президента США Дональда Трампа, которое было опубликовано примерно через полчаса после того, как Иран завершил волну ракетных обстрелов израильской территории, длившуюся в течение нескольких часов. В результате обстрелов погибли не менее четырех мирных граждан, десятки получили ранения, есть значительные разрушения в жилых районах.

Ближний Восток
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