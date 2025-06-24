В Ливане ликвидирован финансист "Хизбаллы" Хайтам Бакри

В результате точечной ликвидации на юге Ливана был уничтожен финансист "Хизбаллы" Хайтам Бакри. По сообщению Janoubia, утром во вторник с ударного израильского беспилотника по автомобилю в районе Набатии на юге Ливана были выпущены две ракеты.

В результате точечной ликвидации был убит владелец пункта обмена валюты в южном пригороде Бейрута Хайтам Бакри и двое его взрослых сыновей, Мухаммед и Абдалла.

По сообщению телеканала "Аль-Арабия", Бакри имеет финансовые связи с "Хизбаллой" и тесно сотрудничает с ее активистами.

Напомним, ранее во вторник ливанские источники сообщили, что утром 24 июня БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в населенном пункте Кфар Даджал на юге Ливана (северо-восточней Тиры, примерно в 12 км от границы Израиля). Трое убитых.