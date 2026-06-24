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Ближний Восток

Аракчи обещал ХАМАСу, что будет обсуждать палестинский вопрос на переговорах с США

время публикации: 24 июня 2026 г., 13:00 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 13:00
Аракчи обещал ХАМАСу, что будет обсуждать палестинский вопрос на переговорах с США
Urs Flueeler, Pool Photo via AP

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с членом политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Басамом Наимом. Об этом сообщает агентство "Тасним".

Иранский политик обещал своему собеседнику, что иранская делегация поднимет на переговорах с США и палестинский вопрос. "Иран будет поднимать тему израильской агрессии и на международных форумах", – добавил он.

Ближний Восток
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