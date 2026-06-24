Рубио прибыл в ОАЭ: "Проход по Ормузскому проливу будет беспошлинным"

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Он стал первым высокопоставленным американским политиком, прибывшим в район Персидского залива после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании.

"Ни одному государству в мире не будет позволено взимать пошлину за проход через Ормузский пролив. Это международный водоем. Существует международное право. Думаю, все страны региона с нами согласны", – сказал он.

Минувшим днем министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди встретился в Маскате с председателем иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, возвращавшимися с американо-иранских переговоров.

Аль-Бусаиди сообщил, что главным обсуждаемым вопросом стала обеспечение безопасного бесплатного прохода судов через Ормузский пролив. "Стороны подтвердили приверженность нормам международного права и свободному от пошлин проходу через пролив торговых судов", – написал он.

Однако Галибаф опроверг это заявление. Он заявил, что ситуация в проливе никогда не вернется к довоенному статус-кво.

Добавим, что, согласно публикациям СМИ, Рубио выступал против заключения соглашения с Ираном, полагая его условия недостаточно жесткими. Однако он не стал публично полемизировать с президентом США Дональдом Трампом.