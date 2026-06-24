В Бахрейне введены ограничения на церемонии "шиитского Йом Кипура"

В Бахрейне введены ограничения на памятные церемонии в день Ашуры – главной дате шиитского религиозного календаря. Об этом сообщает New York Times. Он отмечается в годовщину гибели имама Хусейна в битве при Кербеле, 10 мухаррама, который в 2026 году приходится на 25 июня.

Мероприятия ограничены пятью днями вместо десяти, траурные процессии должны заканчиваться в полночь – только в Манаме они могут продолжаться до двух часов ночи. Запрещены поездки в Иран и Ирак, в том числе в Кербелу – центр многомилионного паломничества.

Шииты составляют подавляющее большинство населения Бахрейна, однако у власти в королевстве находятся сунниты. Руководство страны опасается, что исход войны в Заливе, которое в арабском мире воспринимается как победа Ирана, приведет к всплеску религиозного рвения, угрожающему стабильности государства.

Власти Бахрейна не раз обвиняли Иран в попытках устроить переворот. В 2011 году, во время арабской весны, в стране произошли беспорядки, которые удалось подавить только благодаря военной интервенции Саудовской Аравии.

День Ашура был установлен в память о мученической гибели имама Хусейна в 680 году. Внук пророка и 70 его ближайших сподвижников были убиты в битве при Кербеле омейядским халифом Язидом Первым.

По традиции, эта дата отмечается особыми службами, а также траурными процессиями, участники которых наносят себе кровавые раны ножами и цепями, распевая песни в память о имаме. От песен с рефреном "вах, Хусейн!" произошло русское название этого дня "Шахсей-вахсей".

Отметим, что Ашура, десятый день мусульманского лунного календаря, связан с Йом-Кипуром. По преданию, пророк Мухаммад, прибыв в Медину, узнал, что евреи в этот день соблюдают пост – якобы в память об избавлении Мусы (Моисея) и сынов Израиля от фараона. Лишь позднее пост был перенесен на месяц Рамадан.