CENTCOM: в Сирии ликвидирован один из главарей "Исламского государства"

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей "Исламского государства" Али Хусейн аль-Улайуи.

В CENTCOM заявили, что точечный удар был нанесен 19 июня в рамках продолжающихся усилий США по борьбе с террористами, совершающими нападение на американцев за рубежом и на территории США.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что американские силы и их партнеры продолжат борьбу с остатками ИГИЛ. По его словам, США намерены добиваться окончательного разгрома группировки, а также защищать своих военнослужащих, союзников и партнеров в регионе.