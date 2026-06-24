CENTCOM: в Сирии ликвидирован один из главарей "Исламского государства"
время публикации: 24 июня 2026 г., 17:00 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 17:00
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о ликвидации в Сирии одного из главарей "Исламского государства" Али Хусейн аль-Улайуи.
В CENTCOM заявили, что точечный удар был нанесен 19 июня в рамках продолжающихся усилий США по борьбе с террористами, совершающими нападение на американцев за рубежом и на территории США.
Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что американские силы и их партнеры продолжат борьбу с остатками ИГИЛ. По его словам, США намерены добиваться окончательного разгрома группировки, а также защищать своих военнослужащих, союзников и партнеров в регионе.
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