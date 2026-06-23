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Ближний Восток

Глава МИД Омана: "Иран согласился на бесплатный проход через Ормузский пролив"

Нефть и газ
Иран
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2026 г., 10:22 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 10:30
Глава МИД Омана: "Иран согласился на бесплатный проход через Ормузский пролив"
AP Photo/Fatima Shbair

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди встретился в Маскате с председателем иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, возвращающимися с американо-иранских переговоров.

Аль-Бусаиди сообщил, что главным обсуждаемым вопросом стала обеспечение безопасного бесплатного прохода судов через Ормузский пролив. "Стороны подтвердили приверженность нормам международного права и свободному от пошлин проходу через пролив торговых судов", – написал он.

Ближний Восток
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