Иран представил в Катаре новый дрон "Газа", угрожающий Израилю

На прошедшей в Катаре выставке вооружений Иран представил новый беспилотный летательный аппарат радиусом действия 2000 километров - этого достаточно, чтобы достичь Израиля. Еще в 2021 году, на стадии разработки, дрон получил название "Газа".

Согласно изданию Wall Street Journal, новый БПЛА – усовершенствованный "Шахед-129". Он способен подниматься на высоту 35000 футов (10668 метров). Размах его крыльев превышает 20 метров, и он может нести до 13 бомб – по сравнению с четырьмя у "Шахеда".

Однако особое внимание WSJ привлекает то, что презентация новой системы вооружений произошла не в Иране, а в Катаре. Это означает, что, несмотря на международные санкции, режим аятолл все в большей степени видит себя экспортером вооружений.

Ранее иранское оружие поставлялось сателлитам Тегерана: йеменским хуситам и "Хизбалле". Теперь Иран пытается выйти на международный рынок. Дешевизна компенсирует недостаточно высокое качество иранских систем вооружений.