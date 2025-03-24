Эрдоган совершает ошибку? Кризис в Турции, как это отражается на Израиле

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции может привести к непредсказуемым последствиям для Турции. Оппозиция расценила решение Уголовного суда Стамбула как политический шаг, призванный помешать Имамоглу баллотироваться в качестве кандидата на президентских выборах, и призывает к массовым протестам. Ситуация накаляется. В итоге война против Имамоглу может стать самой большой ошибкой в политической карьере президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Впрочем, до сих пор ему удавалось выживать при самых разных, в том числе весьма неблагоприятных обстоятельствах.

Автор публикации: Марианна Беленькая.

Арест мэра Стамбула

Уголовный суд Стамбула постановил арестовать мэра города Экрема Имамоглу и еще несколько десятков человек из его окружения в рамках расследования дел о "коррупции" и "городском консенсусе". В то же время судья отклонил ходатайство об аресте мэра по обвинению в "терроризме". Решение было вынесено 23 марта, в день, когда Республиканская народная партия (РНП) проводила праймериз, который должен был определить ее кандидата на будущих президентских выборах. Имамоглу был единственным кандидатом.

Имамоглу и еще около 100 человек – его соратники по партии, а также известные общественные деятели, включая журналистов, были задержаны 19 марта. Среди предъявленных им обвинений создание преступной группировки, махинации на тендерах и другие коррупционные схемы. Расследуется и так называемый "городской консенсус" – тактический альянс между прокурдской партией (Dem Parti) и РНП на местных выборах, которые состоялись ровно год назад. Обвинения в терроризме касаются пособничества Рабочей партии Курдистана. Часть подозреваемых была отпущена под судебный контроль или под подписку о невыезде. Но не мэр.

Имамоглу отвергает все обвинения. У него и остальных подследственных есть право в течение двух недель обжаловать меру пресечения. Если суд не удовлетворит апелляцию, то они могут обратиться в суд следующей инстанции и так вплоть до Конституционного суда. Процесс может затянуться на несколько лет, собственно, так и произошло с предыдущим делом против Имамоглу. Еще в 2022 году он был обвинен в оскорблении членов Высшей избирательной комиссии. Тогда суд в Стамбуле приговорил его к 2 годам и 7 месяцам тюремного заключения, а также отстранил от политической деятельности на 5 лет. Приговор не вступил в силу, так как апелляционный процесс еще не закончен.

На этот раз все гораздо жестче. Статьи о коррупции позволяют держать человека под стражей до двух лет в ожидании подготовки обвинительного заключения и суда. Выполнять свои обязанности мэр не может. В воскресенье Имамоглу официально отстранили от должности, а вместе с ним еще двух глав районов от РНП. Теперь встал вопрос о заменах и как они будут происходить – назначаться сверху или избираться. И это серьезно, так как внешнее управление в муниципалитетах вопреки итогам выборов может поставить под сомнение легитимность правовых процедур в стране.

То есть дело Имамоглу – далеко не личное, даже если обвинения в коррупции и имеют под собой основание. Неслучайно оппозиция называет арест мэра переворотом и попыткой Эрдогана узурпировать власть, первым шагом к чему стало устранение главного конкурента.

Избавиться от Имамоглу власти пытались с 2019 года, когда он впервые стал мэром Стамбула, что стало личным ударом для Эрдогана, который начинал свой путь к вершине власти с той же должности. Тогда ничего не вышло, на перевыборах Имамоглу вновь победил и закрепил свой успех на муниципальных выборах в прошлом году, несмотря на судебные преследования. Но Эрдоган не остановился.

За день до ареста Стамбульский университет аннулировал диплом Имамоглу, в том числе на основании того, что его перевод в это учебное заведение в 1990 году был незаконен. Отсутствие диплома о высшем образовании автоматически лишает Имамоглу претендовать на участие в президентских выборах, даже если он будет оправдан и успеет выйти из тюрьмы до начала избирательной кампании.

Досрочная предвыборная кампания

На данный момент выборы президента Турции, как и парламентские, запланированы на 2028 год, но не исключалось, что они могут пройти досрочно. На этом настаивает оппозиция, но в то же время это в интересах Эрдогана.

Он находится во главе государства с 2003 года, сначала как премьер, а с 2014 года как президент. Тогда впервые прошли всенародные выборы президента, срок правления был ограничен пятью годами. Избираться можно два раза. Но у Эрдогана получилось больше. Его президентские сроки были обнулены после принятия конституционных поправок, в результате которых Турция официально стала президентской республикой, пост премьера был упразднен. В итоге Эрдоган получил возможность еще дважды баллотироваться на пост главы государства, что и сделал в 2018 и 2023 годах. Теперь лимит исчерпан.

После прошлых выборов Эрдоган говорил, что собирается покинуть политику, однако в этом году его заявления на этот счет уже не были столь уверенными. И на это есть много причин. Турция стала постепенно выкарабкиваться из экономического кризиса, в который она была погружена на протяжении последних лет, улучшились и внешнеполитические позиции Эрдогана, прежде всего отношения с европейскими странами, так и с США, особенно после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Удачно складывается и ситуация в регионе – наконец-то сбылась мечта Эрдогана о свержении режима Асада в Сирии и расширении влияния Анкары в этой стране. Появились перспективы решить и одну из самых серьезных внутренних проблем для Турции – добиться примирения с Рабочей партией Курдистана, ответственной за десятки терактов в стране. Т.е. самое время пожинать плоды, тем более у возглавляемой Эрдоганом "Партии справедливости и развития" пока так и не появились кандидаты, которые по своей харизме и популярности могли бы заменить действующего президента и успешно соперничать с кандидатов от оппозиции.

Чтобы баллотироваться еще один раз, Эрдогану нужно либо принять решение о досрочных выборах, либо обновить конституцию. Последнее было в планах. Предполагалось, что документ будет вынесен на рассмотрение парламента в осеннюю сессию 2025 года, затем последует референдум, а потом выборы. Т.е. речь скорее всего шла о конце 2026 года или более поздних сроках. Но расчистить политическое поле Эрдоган решил сейчас.

Начала подготовку к выборам и оппозиция, в первую очередь ее ключевое звено в лице РНП, которая решила заранее определиться с кандидатом в президенты. Глава партии Озгюр Озель не претендует на этот пост, так как его шансы заведомо ниже, чем у мэра Анкары Мансура Яваша и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Согласно последним опросам, самым популярным политиком в РНП был Яваш. В феврале его рейтинг был выше, чем у Имамоглу примерно на 7%. Однако в итоге Яваш решил не участвовать в праймериз, так как считал, что пока не стоит спешить. Имамоглу идею праймериз одобрил и в итоге стал на них единственным кандидатом. Т.е. внутрипартийное голосование, назначенное на 23 марта, должно было стать лишь простой формальностью. Но после ареста Имамоглу праймериз приобрели новый смысл, став выражением поддержки мэру Стамбула. "Сначала избирательные урны, потом протест на площади" – таким был призыв лидеров РНП к своим сторонникам, а также к тем, кто в партии не состоит. "Мы также предложили гражданам прийти к нашим "урнам солидарности" и проголосовать", – заявил Озель. В итоге, по его словам, кандидатуру Имамоглу поддержали более 14,85 млн человек, из них только 1,65 млн членов РНП. Для понимания масштаба – на последних выборах право голоса внутри страны было примерно у 60,9 млн человек. Т.е. четверть потенциальных избирателей уже сейчас готовы видеть Имамоглу президентом. Однако возможности добиться досрочного голосования у оппозиции нет законодательным путем нет – нет достаточного числа в парламенте. Разве что Эрдоган уступит и пойдет на выборы в ближайшее время. Неслучайно оппозиция говорить о потере легитимности президентом.

Потерять все?

Протесты усиливаются. В воскресенье на улицы по всей стране вышли десятки тысяч человек. Руководство РНП дает понять, что даже если Имамоглу останется под арестом, популярность партии под давлением властей будет только расти. И если не мэр Стамбула, так другой кандидат смогут обыграть Эрдогана. Общественное мнение в Турции весьма благосклонно к тем, кого считает несправедливо обиженным.

Сейчас многие вспоминают историю самого Эрдогана, который еще будучи мэром Стамбула был заключен в тюрьму на четыре месяца за "разжигание религиозной ненависти". Он также был лишен должности и права в будущем занимать политические посты. Запрет отменили только после победы ПСР на выборах в 2002 году, когда премьер-министром стал сооснователь партии Абдулла Гюль. Чуть позже он уступил Эрдогану место во главе партии и правительства. Однако, чтобы укрепиться во власти ПСР пришлось еще побороться на следующих выборах, преодолевая протесты со стороны секуляристов и военной элиты. Да и потом власть еще нужно было удержать и не раз.

"Давайте вспомним, как общественное сознание не смирилось с несправедливостью, причиненной президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и мне лично. Подобные ошибки не должны быть допущены в отношении Экрема Имамоглу, избранного мэром по воле народа. Мы не должны потерять верховенство закона и справедливости, иначе Турция проиграет", –

заявил Абдулла Гюль после задержания мэра Стамбула.

Еще один из отцов-основателей ПСР, бывший министр образования Хусейн Челик отметил: "Мы не должны забывать, что ПСР пришла к власти схожими путями". По его мнению, лишение Имамоглу университетского диплома и его последующее задержание, а также многих его коллег, были неоправданными. "Отказ людям в праве на протест открыл незаживающие раны в нашей и без того хрупкой демократии и верховенстве закона. Принятие исключительных мер и решений без объявления чрезвычайного положения фактически является применением военного положения", – добавил он. Гюль, Челик, а также очень многие турецкие аналитики предупреждают, что в итоге ПСР и лично Эрдоган могут потерять все, что добились – как внутри страны, так и за ее пределами.

Впрочем, и оппозиции нужно быть осторожной, чтобы не оказаться ответственной за кровопролитие и другие беды, которые могут обрушиться на Турцию. Тогда маятник симпатий сможет вновь качнуться в сторону Эрдогана. Тем более страна расколота практически пополам. Это показали и выборы президента, и выборы в парламент, где в результате у правящей партии и ее союзников 324 места из 600, а у оппозиции – 269. Необходимого подавляющего большинства в 360 голосов для принятия стратегических решений, таких как объявление досрочных выборов или изменение конституции нет ни у кого. Но и у тех и других есть достаточно сторонников, чтобы вывести людей на улицу, и в итоге все может выйти из-под контроля и обернуться кровопролитием, политическим хаосом и как следствие – крахом экономики. Ни власти, ни оппозиции это не нужно, по крайней мере так представляется. Уже первые дни протестов после задержания Имамоглу показали, насколько все хрупко – курс лиры резко упал, фондовый рынок обрушился. Если политический кризис будет нарастать и обернется длительными беспорядками, только начинающиеся возвращаться инвесторы вновь могут отвернуться от Турции. Не говоря уже о туризме, который составляет примерно 12% от ВВП страны.

На таком фоне возникает вопрос – зачем Эрдоган ввязался в историю с Имамоглу. Политический просчет, излишняя самоуверенность?

Казус США

Некоторые турецкие эксперты считают, что Эрдоган решился на арест Имамоглу из-за благоприятного внешнеполитического фона после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Евросоюз и NATO нуждаются в Турции на фоне пересмотра Трампом американских обязательств, касающихся евро-атлантической безопасности. Кроме того, неясно, чем закончится война в Украине, а Эрдоган умеет находить общий язык с президентом РФ Владимиром Путиным. Немаловажно и возросшее влияние Анкары на ситуацию в Сирии.

Заинтересован в сотрудничестве с Анкарой и Вашингтон. Уже после задержания Имамоглу президенты Турции и США провели беседы и никакой критики в адрес Анкары не прозвучало. Более того, в последнее время появилась информация, что Трамп рассматривает возможность снятия введенных им же на первом президентском сроке санкций с Турции, а также ускорения продажи ей истребителей F-16, а затем и F-35. Об этом сообщили источники Fox News по итогам переговоров двух президентов.

США исключили Турцию из программы F-35 в 2019 году после покупки российской ЗРК С-400, а год спустя ввели санкции против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководства, включая запрет на все американские экспортные лицензии и визы на въезд. Теперь в Вашингтоне обдумывают возможность отступить от своих решений. Правда информация из американской столицы поступает очень противоречивая. В ноябре в Анкаре заявляли, что Вашингтон отказался от своих ограничений на использование Турцией С-400. Однако из публикации на сайте Fox News следует, что вопрос еще актуален. США нужно, чтобы С-400 не функционировали. Но в то же время они опасаются, что Турция перестанет в них нуждаться. Неслучайно информация о снятии санкций появилась на фоне активизации переговоров Анкары с Лондоном о продаже европейских истребителей Eurofighter Typhoon. Раньше продажу блокировала Германия, но еще осенью все возражения на этот счет были сняты. Беспокоят Вашингтон и перспективы продолжения сотрудничества в сфере ВТС Анкары с Москвой, а также Пекином.

Пока решается вопрос с вооружением, США согласились продлить до мая освобождение, позволяющее Турции покупать российский природный газ, не опасаясь рестрикций со стороны Вашингтона. На повестке и визит Эрдогана в США, правда пока никаких сроков нет. "У Трампа есть связь с Эрдоганом, и это будет иметь значение", – так прокомментировал разговор двух президентов посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Он назвал беседу "отличной и преобразующей". "Сейчас из Турции поступает много позитивных новостей в результате этого разговора. Вы увидите это в репортажах в ближайшие дни", – пообещал Виткофф в интервью Такеру Карлсону.

О чем идет речь – неясно, но в любом случае пока ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах последние действия Эрдогана осуждать не спешат, максимум выражают осторожную обеспокоенность происходящим. Однако в случае роста насилия настрой в западных столицах может измениться. Впрочем, ситуация должна стать очень критичной, чтобы они дошли до каких-либо действий в отношении Турции. А простые заявления Эрдоган переживет, как делал это уже много раз до и в итоге выигрывал. В любом случае Запад заинтересован в стабильной Турции.

Отразится ли ситуация на Израиле

Хаос в Турции не нужен и региональным игрокам. Слишком непредсказуемы последствия для всех, может измениться баланс сил в регионе. Вопрос - в чью пользу. Сейчас Эрдоган старается вернуть себе лидерские позиции в исламском мире. Это стало возможным после ослабления иранской шиитской оси – падения режима Асада в Сирии и потерь "Хизбаллы" после войны с Израилем.

Эрдоган явно оживился на палестинском треке, где ранее уступил посредническую миссию Катару и Египту. Однако теперь Турция пытается активно вмешаться, в том числе, когда речь идет о будущем Газы. В последние месяцы явно активизировались контакты Анкары с лидерами ХАМАСа. Очередные переговоры палестинской делегации с главой МИД Турции Хаканом Фиданом прошли в минувшую субботу. Но и без официальных встреч ХАМАС достаточно вольготно чувствует себя на турецкой территории, где находится значительная часть его бизнес-империи.

В то же время отношения Анкары и Иерусалима оставляют желать лучшего. Напомним, что примерно год назад Турция ввела эмбарго на торговлю с Израилем до окончания боевых действий в секторе Газы. С учетом ситуации потепления ждать не приходится. Более того, Турция намерена блокировать любое сотрудничество Израиля с NATO, включая проведение совместных учений, пока в секторе Газа не будет достигнуто постоянное прекращение огня. Впрочем, есть версия, что это связано не только с Газой, но и с расширением израильских военных операций в Сирии, которую Турция считает теперь своей чуть ли не единоличной зоной влияния. Учитывая этот, комиссия под председательством профессора Яакова Нагеля по определению оборонных потребностей Израиля на ближайшее десятилетие рекомендует готовиться к турецко-израильскому противостоянию на сирийской территории.

В такой ситуации Израилю выгодно, чтобы Эрдогану было не до геополитических игр. Т.е. внутренние проблемы в Турции на руку израильтянам. Но все же до определенного предела. Особенно учитывая, что на смену Эрдогану может прийти отнюдь не светская оппозиция, а более радикальные исламисты. Что произойдет на региональном уровне предсказать тем более трудно. Возможно, усилятся позиции арабских игроков, в том числе ОАЭ и Саудовской Аравии. Но это всего лишь один из вариантов. Тем более речь не только о Ближнем Востоке, но и Кавказе, и Центральной Азии, где позиции Турции достаточно сильны.

Пока же в Турции продолжаются протесты. Две силы сталкиваются в борьбе за будущее страны. Сможет ли Эрдоган пережить этот кризис, как пережил волнения в 2013 году и попытку переворота в 2016-м, а также другие политические и экономические кризисы и давление извне – пока вопрос открытый. Как и то – насколько сильной окажется оппозиция.