Власти Турции сообщают об аресте более чем 1100 манифестантов

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что с начала нынешней волны протестов арестовано 1133 оппозиционных манифестанта. Турецкий чиновник заявил, что среди задержанных есть лица, связанные с 12 террористическими организациями.

По его словам, в результате столкновений пострадали 123 представителя сил охраны правопорядка. Ерликая призвал граждан воздерживаться от участия в манифестациях, напомнив, что они запрещены.

Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил растущую волну протестов в стране, вызванную арестом одного из ведущих оппозиционеров. В своем выступлении в пятницу Эрдоган заявил, что правительство не "капитулирует" перед "вандализмом" или "уличным террором" и не потерпит нарушения общественного порядка.