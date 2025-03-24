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Ближний Восток

Власти Турции сообщают об аресте более чем 1100 манифестантов

Турция
Оппозиция
время публикации: 24 марта 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 14:37
Власти Турции сообщают об аресте более чем 1100 манифестантов
AP Photo/Francisco Seco

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что с начала нынешней волны протестов арестовано 1133 оппозиционных манифестанта. Турецкий чиновник заявил, что среди задержанных есть лица, связанные с 12 террористическими организациями.

По его словам, в результате столкновений пострадали 123 представителя сил охраны правопорядка. Ерликая призвал граждан воздерживаться от участия в манифестациях, напомнив, что они запрещены.

Люди протестуют против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве террористическим группировкам. Вместе с Имамоглу в рамках расследования были арестованы более ста человек, включая политиков, журналистов и предпринимателей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил растущую волну протестов в стране, вызванную арестом одного из ведущих оппозиционеров. В своем выступлении в пятницу Эрдоган заявил, что правительство не "капитулирует" перед "вандализмом" или "уличным террором" и не потерпит нарушения общественного порядка.

Ближний Восток
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