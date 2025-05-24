"Аш-Шарк аль-Аусат": переговоры об освобождении Елизаветы Цурковой достигли финальной стадии

Три источника, один из которых является правительственным чиновником, сообщили изданию ."Аш-Шарк аль-Аусат", что переговоры об освобождении израильтянки Елизаветы Цурковой достигли финальной стадии, и осталось только ее освободить.

"Переговоры были очень долгими и трудными, но они завершились сделкой, которая включает в себя выплату выкупа", – сообщил один из источников, не раскрывая подробностей.

Однако другой источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что похитители согласились освободить Цуркову после того, как в условия сделки было включено освобождение нескольких человек среди них один иранец), причастных к нападениям на американские объекты в регионе.

Второй источник заявил: "Сделка завершена, все детали согласованы, осталось только освободить Цуркова".

Представитель советника по национальной безопасности Ирака отрицает какую-либо осведомленность о "сделке" и отказывается комментировать сообщения об освобождении Цурковой.