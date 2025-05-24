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Ближний Восток

Источники в Йемене: пятеро членов "Аль-Каиды" ликвидированы в ходе атаки ВВС США

Йемен
Террористы
время публикации: 24 мая 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 16:48
Источники в Йемене: пятеро членов "Аль-Каиды" ликвидированы в ходе атаки ВВС США
AP Photo/Mohammad Hannon

Источники в службах безопасности Йемена сообщили французскому информационному агентству AFP, что пятеро членов "Аль-Каиды" ликвидированы в результате атаки ВВС США на хуситские объекты на юге Йемена.

По данным источников, одним из погибших может быть высокопоставленный командир террористической организации "Аль-Каиды", занимавший важный пост в Йемене..

Ближний Восток
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