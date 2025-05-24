Источники в Йемене: пятеро членов "Аль-Каиды" ликвидированы в ходе атаки ВВС США

Источники в службах безопасности Йемена сообщили французскому информационному агентству AFP, что пятеро членов "Аль-Каиды" ликвидированы в результате атаки ВВС США на хуситские объекты на юге Йемена.

По данным источников, одним из погибших может быть высокопоставленный командир террористической организации "Аль-Каиды", занимавший важный пост в Йемене..