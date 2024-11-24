Предотвращено проникновение в Иорданию банды контрабандистов из Сирии
время публикации: 24 ноября 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 14:13
Иорданская армия сообщила о предотвращении попытки контрабандистов прорваться в королевство с территории Сирии. Один человек был убит, еще шестеро задержаны. В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.
Представители Иордании заявляют, что в последние недели наблюдается вспышка активности контрабандистов, занимающихся транспортировкой оружия и наркотиков. По их словам, действующие на юге Сирии банды связаны с проиранскими формированиями.
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