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Ближний Восток

Предотвращено проникновение в Иорданию банды контрабандистов из Сирии

Контрабанда
время публикации: 24 ноября 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 14:13
Предотвращено проникновение в Иорданию банды контрабандистов из Сирии
Michael Giladi/Flash90

Иорданская армия сообщила о предотвращении попытки контрабандистов прорваться в королевство с территории Сирии. Один человек был убит, еще шестеро задержаны. В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Представители Иордании заявляют, что в последние недели наблюдается вспышка активности контрабандистов, занимающихся транспортировкой оружия и наркотиков. По их словам, действующие на юге Сирии банды связаны с проиранскими формированиями.

Ближний Восток
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