Предотвращено проникновение в Иорданию банды контрабандистов из Сирии

Иорданская армия сообщила о предотвращении попытки контрабандистов прорваться в королевство с территории Сирии. Один человек был убит, еще шестеро задержаны. В ходе операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.

Представители Иордании заявляют, что в последние недели наблюдается вспышка активности контрабандистов, занимающихся транспортировкой оружия и наркотиков. По их словам, действующие на юге Сирии банды связаны с проиранскими формированиями.