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Ближний Восток

Поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ

время публикации: 24 ноября 2024 г., 08:28 | последнее обновление: 24 ноября 2024 г., 08:33
Поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ
AP Photo/Jon Gambrell

Утром 24 ноября поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ. Проводится процедура опознания. Не исключено, что речь идет о раввине Цви Когане.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби пропал посланник Хабада гражданин Израиля и Молдовы раввин Цви Коган. Последние несколько лет он проживал в ОАЭ. По данным источников в службах безопасности Израиля, связь с ним была потеряна в минувший четверг. Не исключалось, что он мог быть похищен и убит.

В канцелярии премьер-министра заявили: "Посланник Хабада Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, пропал в минувший четверг. С момента его исчезновения и на фоне информации о том, что это может быть теракт, начато масштабное расследование".

Израильские службы безопасности работают в сотрудничестве со службами безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, которые проводят расследование. Особо отмечается, что делом Когана занялся "Мосад".

По предварительным данным после того, как раввин вышел из кошерного супермаркета, которым он управлял, за ним следили и, по всей вероятности, похитили, выбрав удобный момент.

Также вероятно, что после похищения его организаторы бежали в Турцию. В начале прошлой недели Цви Коган прилетал в Израиль вместе с главным раввином ОАЭ Леви Ицхаком Дохманом. Во вторник они посетили офис премьер-министра, где встретились с новым послом Израиля в ОАЭ Йоси Шели, и вернулись в Абу-Даби в среду.

Ближний Восток
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