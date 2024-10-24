ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Сирии и Ираке

После теракта в Анкаре ВВС Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии и Ирака.

В заявлении министерства обороны Турции говорится, что были атакованы 32 цели на севере Ирака и Сирии, "чтобы предотвратить террористические нападения". При этом отмечается, что операции будут продолжаться.

В среду, 23 октября, в столице Турции произошел теракт на предприятии аэрокосмической корпорации Turkish Aerospace Industries. Погибли пять человек и 22 были ранены, включая бойцов спецназа, участвовавших в штурме. Власти заявила, что теракт был организован и осуществлен РПК.