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Ближний Восток

ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Сирии и Ираке

время публикации: 24 октября 2024 г., 00:27 | последнее обновление: 24 октября 2024 г., 00:27
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Сирии и Ираке
AP

После теракта в Анкаре ВВС Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии и Ирака.

В заявлении министерства обороны Турции говорится, что были атакованы 32 цели на севере Ирака и Сирии, "чтобы предотвратить террористические нападения". При этом отмечается, что операции будут продолжаться.

В среду, 23 октября, в столице Турции произошел теракт на предприятии аэрокосмической корпорации Turkish Aerospace Industries. Погибли пять человек и 22 были ранены, включая бойцов спецназа, участвовавших в штурме. Власти заявила, что теракт был организован и осуществлен РПК.

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